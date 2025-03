Momento MT |Do R7

Polícia Civil apreende veículo proveniente de crime de estelionato Um veículo proveniente de crime de estelionato foi apreendido pela Polícia Civil, na sexta-feira (28.2), no município de Alto Araguaia...

Um veículo proveniente de crime de estelionato foi apreendido pela Polícia Civil, na sexta-feira (28.2), no município de Alto Araguaia, durante cumprimento de ordem judicial. O automóvel, VW Polo de cor branca, avaliado em aproximadamente R$ 70 mil, estava na posse de uma terceira pessoa. A vítima, que trabalha com venda de veículos, registrou a ocorrência, depois de descobrir que o cheque que havia recebido como pagamento da venda do carro estava sem fundo.

