Polícia Civil apresenta programa “De Cara Limpa Contra as Drogas” durante ação escolar

A Polícia Civil realizou, nessa quinta-feira (26.6), na escola estadual Welson Mesquita de Oliveira, no Bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá, a exposição do programa “De Cara Limpa Contra as Drogas”. O evento foi uma referência ao “Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas”, celebrado nessa data.

