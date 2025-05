Polícia Civil conclui inquérito e indicia médico por feminicídio e outros seis crimes

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil concluiu o inquérito policial que investigava a morte da adolescente Ketlhyn Vitória de Souza, de 15 anos, e indicia o médico, então namorado da vítima, ao crime de feminicídio e a outros seis associados ao fato. Com o montante das penas máximas, o médico poderá cumprir até 62 anos de prisão, em regime inicialmente fechado. O fato aconteceu na madrugada de 3 de maio de 2025, no município de Guarantã do Norte.

