Momento MT |Do R7

Polícia Civil conclui inquérito sobre suposto confronto policial com uso de arma empregada em outro crime A Polícia Civil concluiu, na quarta-feira (30.4), o inquérito sobre suposto confronto entre criminosos e a Polícia Militar em que foi...

A Polícia Civil concluiu, na quarta-feira (30.4), o inquérito sobre suposto confronto entre criminosos e a Polícia Militar em que foi encontrada a arma utilizada no assassinato do advogado Renato Nery, e que ocorreu sete dias depois do homicídio.

Para mais detalhes sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: