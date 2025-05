Polícia Civil conclui que crime que resultou na morte de adolescente encontrada em poço teve motivação passional

O crime que resultou na morte da adolescente Heloysa Maria de Alencastro Souza, 16 anos, ocorrido no último dia 22 de abril, em Cuiabá, teve motivação passional relacionada à mãe da vítima, concluíram as investigações conduzidas pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERFVA). O inquérito policial que apurou os fatos foi concluído na última sexta-feira (2.5) com o indiciamento o padrasto da adolescente, B.A.S. e seu filho G.B.J.L.S., de 40 e 18 anos respectivamente, pelos crimes de feminicídio, roubo majorado, extorsão majorada, lesão corporal no âmbito doméstico e ocultação de cadáver.

