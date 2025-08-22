Polícia Civil cumpre 24 mandados de prisão em operação para captura de foragidos da Justiça A Polícia Civil, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol), deflagrou nesta semana a Operação Curupira que resultou...

A Polícia Civil, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol), deflagrou nesta semana a Operação Curupira que resultou no cumprimento de 24 mandados de prisão contra criminosos foragidos da Justiça, envolvidos em diferentes crimes.

