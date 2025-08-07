Logo R7.com
Polícia Civil cumpre 58 ordens judiciais contra facções criminosas em Rosário Oeste

Polícia Civil, por meio da Delegacia de Rosário Oeste, deflagrou na manhã desta quinta-feira (7.8) a Operação Devastate, para o cumprimento...

Momento MT|Do R7

Polícia Civil, por meio da Delegacia de Rosário Oeste, deflagrou na manhã desta quinta-feira (7.8) a Operação Devastate, para o cumprimento de 58 mandados judiciais contra alvos que possuem ligações com facções criminosas atuantes em Rosário Oeste. Desse total, são 27 mandados de prisão preventiva e 31 de buscas e apreensão, determinados pela Comarca de Rosário Oeste e cumpridos em diversos pontos da cidade.

