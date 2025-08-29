Logo R7.com
Polícia Civil cumpre 70 mandados contra facção criminosa ligado ao tráfico de drogas em Primavera do Leste

Momento MT|Do R7

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste, deflagrou nesta sexta-feira (29.8) a segunda fase da Operação Sentinelas, para cumprir 70 ordens judiciais, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa fortemente estruturada, responsável pelo tráfico de drogas, associação criminosa e pelo monitoramento das forças de segurança na região.

