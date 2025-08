Polícia Civil cumpre buscas contra grupo envolvido em esquema de tráfico no bairro Jardim Brasil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), deflagrou na manhã desta quarta-feira (6.8), operação com o fim de desarticular um esquema de tráfico de drogas, realizado por uma associação criminosa, no bairro Jardim Brasil, na região do CPA IV, em Cuiabá. Na operação foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias, com parecer favorável do Ministério Público.

