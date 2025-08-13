Polícia Civil cumpre buscas contra homem investigado por uso de múltiplas identidades para prática de crimes em Várzea Grande A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13), a Operação Hidra, para cumprimento de mandado de busca...

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13), a Operação Hidra, para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar contra um homem de 66 anos, investigado por usar identidades falsas para a prática de crimes em Várzea Grande.

