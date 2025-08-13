Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Polícia Civil cumpre buscas contra homem investigado por uso de múltiplas identidades para prática de crimes em Várzea Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13), a Operação Hidra, para cumprimento de mandado de busca...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13), a Operação Hidra, para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar contra um homem de 66 anos, investigado por usar identidades falsas para a prática de crimes em Várzea Grande.

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes das investigações no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.