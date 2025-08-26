Logo R7.com
Polícia Civil cumpre buscas de combate ao tráfico e apreende drogas e munições em Cuiabá

Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) cumpriram na manhã desta terça-feira (26.8), dois mandados...

Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) cumpriram na manhã desta terça-feira (26.8), dois mandados de busca e apreensão em residências alvos de denúncias de tráfico de drogas. A ação resultou em uma pessoa presa e na apreensão de porções de entorpecentes, apetrechos relacionados ao tráfico e munições.

