Polícia Civil cumpre buscas de combate ao tráfico e apreende drogas e munições em Cuiabá
Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) cumpriram na manhã desta terça-feira (26.8), dois mandados de busca e apreensão em residências alvos de denúncias de tráfico de drogas. A ação resultou em uma pessoa presa e na apreensão de porções de entorpecentes, apetrechos relacionados ao tráfico e munições.
