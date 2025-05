Polícia Civil cumpre buscas em condomínio em Cuiabá em mais uma etapa de investigação de morte de advogado A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpre na manhã desta segunda-feira (... Momento MT|Do R7 26/05/2025 - 12h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h56 ) twitter

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpre na manhã desta segunda-feira (26.5), mandado de busca e apreensão dentro das investigações que apuram o homicídio do advogado Renato Nery. A ordem judicial contra o investigado, C.N. é cumprida em um condomínio, no bairro Santa Cruz, em Cuiabá. As investigações da DHPP apontam que o alvo, que se apresenta como jornalista e como perito judicial, está envolvido na alteração de documentos e no assessoramento a escritórios de advocacia. Para mais detalhes sobre essa investigação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende homem que seguiu perseguindo a ex após sair da prisão

