Polícia Civil cumpre dois por estupro de vulnerável em Lucas do Rio Verde Na manhã desta quinta-feira (21.8), a Polícia Civil deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 34... Momento MT|Do R7 21/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h58 )

Na manhã desta quinta-feira (21.8), a Polícia Civil deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 34 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável e que estava foragido da Comarca de São João do Araguaia (PA). A prisão ocorreu no bairro Cidade Nova, em Lucas do Rio Verde. Outro mandado, também por estupro de vulnerável, foi cumprido na última terça-feira (19.8), contra um homem de 39 anos, em uma indústria situada às margens da rodivia MT-449. Ele foi preso após investigações realizadas pela delegacia de Lucas do Rio Verde e representação pela prisão preventiva do indiciado. A medida foi determinada pelo Poder Judiciário. Ambas prisões foram realizadas pela equipe do Núcleo de Atendimento às Mulheres e Vulneráveis. Os detidos foram conduzidos até a delegacia e colcados à disposição da Justiça. Saiba mais sobre este caso acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Agricultura familiar de Nova Monte Verde recebe investimentos da Seaf

