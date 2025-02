Polícia Civil cumpre mandado contra criminoso de alta periculosidade em Confresa Policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Confresa realizaram uma ação nesta sexta-feira (24) para cumprimento da... Momento MT|Do R7 25/01/2025 - 14h07 (Atualizado em 25/01/2025 - 14h07 ) twitter

Policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Confresa realizaram uma ação nesta sexta-feira (24) para cumprimento da prisão de um criminoso de alta periculosidade, procurado por diversos delitos na região. José Andrade Cavalcante, 37 anos, natural do Maranhão, estava com a prisão preventiva decretada pela Comarca de Porto Alegre do Norte por associação criminosa, furto qualificado e receptação. Além desses crimes, ele tinha um extenso histórico de delitos como tráfico de drogas, roubos e posse de armas de fogo. Durante o cumprimento do mandado judicial, o criminoso entrou em confronto com os policiais e acabou indo a óbito. Saiba mais sobre essa operação e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Meio Ambiente e Ordem Pública alinham ações para a construção civil

