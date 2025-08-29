Logo R7.com
Polícia Civil cumpre mandado contra investigado por violência doméstica

Policiais civis da Delegacia de Confresa (1.160 km a nordeste de Cuiabá), cumpriram na quinta-feira 928.80, um mandado de busca e apreensão

Policiais civis da Delegacia de Confresa (1.160 km a nordeste de Cuiabá), cumpriram na quinta-feira 928.80, um mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor de um homem investigado por violência doméstica.

