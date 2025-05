Polícia Civil cumpre mandado de foragido por estupro de vulnerável após procurar delegacia A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta segunda-feira (19.5), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 47 anos, acusado de... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta segunda-feira (19.5), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 47 anos, acusado de estupro de vulnerável, em Comodoro (a 630 km de Cuiabá). A prisão ocorreu de forma inesperada. O suspeito compareceu espontaneamente à delegacia de Polícia Civil da cidade para buscar informações a respeito de um procedimento. Durante a checagem de rotina no sistema, foi identificado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Para mais detalhes sobre essa importante ação da Polícia Civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto contém acordo entre Brasil e Croácia na área de educação

Comissão debate violência contra as meninas

Proposta atualiza convenção sobre segurança da navegação marítima