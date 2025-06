Polícia Civil cumpre mandado de internação contra menor em VG

Um adolescente, contumaz em ato infracionais, foi apreendido pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Adolescente de Cuiabá (DEA), na quarta-feira (18.6), em ação para cumprimento de mandado judicial. Com a ordem de internação de adolescente em conflito com a lei decretada pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, o procurado foi localizado pela equipe de policiais civis da DEA no bairro 24 de Dezembro, em Várzea Grande.

