Polícia Civil cumpre mandado de internação de adolescente com diversas passagens em Alta Floresta

Um adolescente de 16 anos, com diversas passagens por atos infracionais e envolvido no furto de uma motocicleta, foi apreendido pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (26.6), em ação realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Alta Floresta. O menor estava com mandado de internação definitiva, expedido pela Justiça e teve a ordem judicial cumprida durante diligências de campo realizadas pela equipe policial nas imediações do bairro Setor Industrial, no município.

