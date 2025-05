Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra homem por tráfico de drogas

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil, em decorrência de mandado de prisão cumprido nesta sexta-feira (30.5), no município de Lucas do Rio Verde, pelo crime de tráfico de drogas. O alvo foi detido no mercado em que estava trabalhando, situado no centro da cidade. A prisão ocorreu após diligências realizadas pela equipe policial que localizou o suspeito, que foi conduzido até a delegacia para as devidas providências legais cabíveis e disposição da Justiça.

