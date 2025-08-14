Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra homem que tentou matar e estuprou ex-companheira em Cuiabá A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher da Policia Civil de Cuiabá cumpriu nessa quarta-feira (13.8), um mandado de prisão preventiva...

A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher da Policia Civil de Cuiabá cumpriu nessa quarta-feira (13.8), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 24 anos, já preso na Penitenciária Central do Estado (PCE) por tráfico de drogas, que violentou a ex-companheira, de 19 anos, antes de ser preso.

