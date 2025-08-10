Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra investigado da Operação Joia Rara A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Guarantã do Norte (730 km de Cuiabá), cumpriu, nesse sábado (9.8), um mandado de prisão temporária...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Guarantã do Norte (730 km de Cuiabá), cumpriu, nesse sábado (9.8), um mandado de prisão temporária contra um homem, de 26 anos, alvo da Operação Joia Rara, que estava foragido desde a deflagração da operação.

