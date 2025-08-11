Polícia Civil cumpre mandado de prisão de mulher suspeita de roubo em Colniza Uma mulher, de 31 anos, foi presa pela Polícia Civil, neste domingo (10.8), em Colniza. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado...

Uma mulher, de 31 anos, foi presa pela Polícia Civil, neste domingo (10.8), em Colniza. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de prisão preventiva, bem como a quebra de sigilo de dados, expedidos pela Vara Única da Comarca de Colniza. Ela foi apontada pelas investigações de envolvimento em um roubo ocorrido na cidade, em junho deste ano e, foi evidenciada a ligação dela com tráfico de drogas.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência e as investigações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: