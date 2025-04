Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Cocalinho

Um homem foi preso pela Polícia Civil no município de Cocalinho (MT). A prisão foi realizada, por volta das 15h30, desta sexta-feira (5), quando a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, no Centro de Referência de Assistência Social (Creas), do município.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: