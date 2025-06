Polícia Civil cumpre mandado de prisão em desfavor de homem suspeito de homicídio

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças, prendeu um homem de 45 anos investigado por envolvimento em crime de homicídio. O mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta quarta-feira (4.6), nas proximidades do Pronto-Socorro Municipal de Barra do Garças, onde o suspeito foi localizado e detido sem resistência.

