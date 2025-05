Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Peixoto de Azevedo

Um homem de 34 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil nesta segunda-feira (19.5), em Peixoto de Azevedo. A prisão foi em decorrência do cumprimento de mandado expedido pela 2ª Vara Criminal e Cível do município pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito foi detido em sua residência, no bairro Jerusalém, por volta das 16 horas. Diante do exposto, foi conduzido até a delegacia para as demais medidas legais cabíveis e posterior disposição da Justiça.

Leia Mais em Momento MT: