Polícia Civil cumpre mandado de prisão por violência doméstica contra ex-companheira A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso cumpriu, na manhã desta quarta-feira (7.8), um mandado de prisão preventiva contra um homem...

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso cumpriu, na manhã desta quarta-feira (7.8), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 30 anos, por agredir sua ex-companheira, de 30 anos, em Diamantino, em 2019. A prisão ocorreu após diligências locais, com o objetivo de identificar e prender o alvo da ação, que integra o cronograma da “Operação Shamar”, que está sendo intensificada em todo o mês de agosto, em que são cumpridos mandados de prisão e ações de enfrentamento à criminalidade, com foco especial em crimes contra mulheres.

