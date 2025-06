Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Nova Xavantina Um jovem de 20 anos foi preso pela Polícia Civil suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. A prisão ocorreu na manhã desta terça... Momento MT|Do R7 17/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 17/06/2025 - 19h56 ) twitter

Um jovem de 20 anos foi preso pela Polícia Civil suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. A prisão ocorreu na manhã desta terça-feira (17.6), no bairro Henry 2, localizado no município de Nova Xavantina. O mandado foi expedido pela Comarca de São Felix do Araguaia. No decorrer do cumprimento, os policiais localizaram uma porção de substância análoga à maconha. A namorada suspeito estava no local e assumiu a posse da substância. Além do namorado, alvo do mandado, ela também foi conduzida até a delegacia para os devidos esclarecimentos. Além dos detidos e da substância apreendida, os policiais também apreenderam um aparelho celular. Todo material, juntamente com o casal, foi encaminhado para delegacia para a realização das devidas providências legais cabíveis. Saiba mais sobre este caso acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Alvo de operação em Pernambuco é preso pela Polícia Civil em Mato Grosso

