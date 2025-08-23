Polícia Civil cumpre mandado e prende advogado em Juína Um advogado investigado por violência doméstica contra a ex-mulher foi preso pela Polícia Civil, neste sábado (23.8), no município...

Um advogado investigado por violência doméstica contra a ex-mulher foi preso pela Polícia Civil, neste sábado (23.8), no município de Juína, em ação para cumprimento de mandado judicial. O suspeito, de 44 anos, teve a ordem de prisão preventiva decretada pela Justiça da Comarca local, pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

