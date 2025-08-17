Polícia Civil cumpre mandado e prende homem condenado a 16 anos de prisão por estupro de vulnerável A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Canarana, cumpriu, nesta sexta-feira (15.8), um mandado de prisão por sentença condenatória...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Canarana, cumpriu, nesta sexta-feira (15.8), um mandado de prisão por sentença condenatória contra um homem de 53 anos de idade, condenado a 16 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável.

