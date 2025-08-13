Polícia Civil cumpre mandado e prende homem condenado por roubo e lesão corporal
Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (13.8), em Nova Mutum. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de prisão, expedido em razão de regressão cautelar decorrente de condenação pelos crimes de roubo e lesão corporal. O condenado foi detido no momento em que saia do conjunto de kitnets, onde residia, no bairro Nossa Senhora Aparecida.
