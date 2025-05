Momento MT |Do R7

Polícia Civil cumpre mandados contra casal apontado como mandante do crime contra advogado Renato Nery A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (9.5), dois mandados de prisão e de busca e apreensão contra o casal apontado como mandante...

A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (9.5), dois mandados de prisão e de busca e apreensão contra o casal apontado como mandante do crime contra o advogado Renato Nery. A Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa de Cuiabá conduz as investigações e a primeira etapa do inquérito que apura o homicídio está em fase final.

