Polícia Civil cumpre mandados contra envolvidos em tortura e homicídio de homem desaparecido

A Polícia Civil realizou, nesta quarta–feira (25.6), o cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca domiciliar contra envolvidos nos crimes de tortura e homicídio de Generson Santos da Silva, em Confresa. As investigações começaram depois que a mãe da vítima informou o desaparecimento do filho no dia 28 de março de 2025. Ela afirmou que homens teriam o sequestrado e exigiam o pagamento de uma dívida de drogas para soltá-lo. A vítima tinha recém saído da Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte.

