Polícia Civil cumpre mandados contra faccionados envolvidos em sequestro e tentativa de homicídio em Mirassol D’Oeste

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta segunda-feira (25.8), a Operação Fuga da Morte, para cumprir sete ordens judiciais, dentro de investigações conduzidas pela Delegacia de Mirassol D’Oeste, para apurar crimes de sequestro, cárcere privado e tentativa de homicídio, ocorridos no mês de maio no município.

