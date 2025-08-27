Polícia Civil cumpre mandados contra investigados por roubos e latrocínios de motoristas de aplicativos em Cuiabá A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou na manhã desta quarta-feira (27.8) a Operação Corrida Segura, com foco na repressão qualificada...

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou na manhã desta quarta-feira (27.8) a Operação Corrida Segura, com foco na repressão qualificada de crimes de roubo majorado e latrocínio (consumado e tentado) praticados contra motoristas de aplicativos de transporte em Cuiabá.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: