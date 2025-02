Polícia Civil cumpre mandados contra suspeito de divulgar material íntimo da ex-companheira

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, nesta terça-feira (25.2), em Campo Verde (140 km de Cuiabá), um jovem de 19 anos, em cumprimento de um mandado de prisão preventiva, sob a acusação de descumprir medidas protetivas e divulgar material íntimo de sua ex-companheira.

