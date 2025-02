Polícia Civil cumpre mandados de buscas contra investigados por violência doméstica Dois mandados de busca e apreensão domiciliar, em desfavor de dois investigados por violência doméstica, foram cumpridos na terça-feira... Momento MT|Do R7 05/02/2025 - 15h28 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h28 ) twitter

Dois mandados de busca e apreensão domiciliar, em desfavor de dois investigados por violência doméstica, foram cumpridos na terça-feira (4.2), pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá. A primeira ordem judicial foi cumprida na residência do suspeito, que estava na posse de imagens íntimas da ex-namorada, bem como estava mostrando para colegas de trabalho. Diante dos fatos, os policiais civis efetuaram a apreensão do aparelho celular do homem e assim retirar o acesso às imagens da vítima. O segundo mandado de busca foi cumprido na residência de um suspeito, que estava ameaçando de morte a ex-mulher. No entanto, do endereço não foi localizada a arma de fogo. Saiba mais sobre essa importante ação da Polícia Civil e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Deputados articulam composição das Comissões Permanentes

