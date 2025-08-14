Polícia Civil cumpre mandados de prisão e retira dois criminosos condenados de circulação em Rondonópolis A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis, cumpriu, na tarde de terça-feira (12...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis, cumpriu, na tarde de terça-feira (12.8), dois mandados de prisão contra homens investigados por crimes distintos. O primeiro, de 43 anos, foi detido por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com mandado de prisão preventiva expedido pela Quarta Vara Criminal de Rondonópolis. O segundo, de 39 anos, deve cumprir pena de 15 anos e 6 meses pelos crimes de roubo e furto.

