Polícia Civil cumpre mandados de prisão por estupro de vulnerável em Vila Bela da Santíssima Trindade A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade, cumpriu dois mandados de prisão definitiva por... Momento MT|Do R7 07/05/2025 - 15h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade, cumpriu dois mandados de prisão definitiva por condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Nesta quarta-feira (7.5), foi preso Wilker Vieira Ramos, de 29 anos, conhecido pela alcunha “Boi”, condenado pela Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, também pelo crime de estupro de vulnerável. Wilker foi localizado na zona rural do município, na Gleba do Seringal, durante a execução de tarefas agropecuárias em sua propriedade. A prisão ocorreu de forma tranquila e sem necessidade de algemas. Para mais detalhes sobre essa importante ação da Polícia Civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: CDH aprova nova terminologia e apoio ao empreendedorismo de PcD

Comissão aprova projeto que determina data de validade de fácil leitura nas caixas de remédio

Comissão aprova projeto que altera regras do Programa Nacional de Microcrédito