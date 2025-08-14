Polícia Civil cumpre mandados em Goiás em investigação de crime de estelionato contra Prefeitura de Juína A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14.8), a primeira fase de uma operação voltada à apuração de crimes de estelionato... Momento MT|Do R7 14/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h38 ) twitter

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14.8), a primeira fase de uma operação voltada à apuração de crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, praticados contra a Prefeitura Municipal de Juína, por meio do golpe do falso boleto. A investigação, conduzida pela Delegacia de Juína, identificou um esquema de adulteração de um boleto da concessionária de energia elétrica, resultando no desvio cerca de R$ 140 mil dos cofres públicos. Para praticar o crime, o suspeito encaminhou o boleto falso para a Prefeitura de Juína, com mensagem falando para desconsiderar o boleto enviado anteriormente (verdadeiro) e realizar o pagamento do novo boleto (falso). Saiba mais sobre essa operação e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil recupera equipamentos eletrônicos furtados de empresa em Itiquira

