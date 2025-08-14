Polícia Civil cumpre mandados em Goiás em investigação de crime de estelionato contra Prefeitura de Juína
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14.8), a primeira fase de uma operação voltada à apuração de crimes de estelionato...
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14.8), a primeira fase de uma operação voltada à apuração de crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, praticados contra a Prefeitura Municipal de Juína, por meio do golpe do falso boleto. A investigação, conduzida pela Delegacia de Juína, identificou um esquema de adulteração de um boleto da concessionária de energia elétrica, resultando no desvio cerca de R$ 140 mil dos cofres públicos. Para praticar o crime, o suspeito encaminhou o boleto falso para a Prefeitura de Juína, com mensagem falando para desconsiderar o boleto enviado anteriormente (verdadeiro) e realizar o pagamento do novo boleto (falso). Saiba mais sobre essa operação e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14.8), a primeira fase de uma operação voltada à apuração de crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, praticados contra a Prefeitura Municipal de Juína, por meio do golpe do falso boleto. A investigação, conduzida pela Delegacia de Juína, identificou um esquema de adulteração de um boleto da concessionária de energia elétrica, resultando no desvio cerca de R$ 140 mil dos cofres públicos. Para praticar o crime, o suspeito encaminhou o boleto falso para a Prefeitura de Juína, com mensagem falando para desconsiderar o boleto enviado anteriormente (verdadeiro) e realizar o pagamento do novo boleto (falso).
Saiba mais sobre essa operação e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: