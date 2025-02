Polícia Civil cumpre mandados em investigação sobre tentativa de homicídio

A Delegacia de Nobres cumpriu, na manhã desta quarta-feira (5.2), mandados de prisão, busca e apreensão como parte da investigação sobre uma tentativa de homicídio ocorrida em 12 de janeiro, no município. Na ocasião, a vítima, de 22 anos, foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo. No dia do crime, um maior de idade foi preso e um adolescente apreendido por envolvimento nos fatos. As investigações, coordenadas pelo delegado Rogério Gomes, apontam que o crime foi motivado por disputas entre os integrantes de facções rivais pelo controle do tráfico de drogas na região.

