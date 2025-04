Polícia Civil cumpre mandados em pontos alvos de investigação de tráfico em Mirassol d’Oeste

A Polícia Civil cumpre na manhã desta sexta-feira (04.4) mandados de busca e apreensão domiciliar, na segunda fase da Operação Resposta em Dobro, deflagrada pela Delegacia de Mirassol d’Oeste, com foco na desarticulação do tráfico de drogas no município e região. Os trabalhos contam com apoio da Polícia Militar.

