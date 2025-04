Polícia Civil cumpre mandados em Primavera do Leste em investigação de morte de advogado

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil cumpre, na manhã desta terça-feira (08.4), ordens judiciais em Primavera do Leste, na Operação Office Crime -O Elo, dentro investigações que apuram o homicídio do advogado Renato Gomes Nery. A ação é realizada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Na operação, são cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos outras medidas cautelares em residências de Primavera do Leste.

