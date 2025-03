Polícia Civil cumpre ordens judiciais contra grupo criminoso especializado em extorsão A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), e a Delegacia de Polícia... Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 09h06 (Atualizado em 13/03/2025 - 09h06 ) twitter

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), e a Delegacia de Polícia de Repressão a Crimes Informáticos e Defraudações, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, deflagraram na manhã desta quinta-feira (13.3) a Operação Phantom, com alvo na desarticulação de um grupo criminoso especializado em crime de sextorsão, que envolve a extorsão mediante o uso de imagens íntimas das vítimas.

Para saber mais sobre essa importante operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

