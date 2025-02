Polícia Civil cumpre prisão contra autor de vários furtos em Porto Alegre do Norte Um homem com extensa ficha criminal pelos crimes de furto e tráfico de drogas foi preso pela Polícia Civil, na quinta-feira (6.2),...

Um homem com extensa ficha criminal pelos crimes de furto e tráfico de drogas foi preso pela Polícia Civil, na quinta-feira (6.2), no município de Porto Alegre do Norte. O suspeito, de 39 anos, teve o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça após investigação para apurar diversos crimes contra o patrimônio, ocorrido na cidade de Porto Alegre do Norte.

