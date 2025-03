Polícia Civil cumpre prisão contra condenado da Justiça em Comodoro Um homem condenado pela Justiça por tráfico de drogas e receptação, e estava em liberdade, foi preso pela Polícia Civil, na tarde de... Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 13/03/2025 - 18h07 ) twitter

Um homem condenado pela Justiça por tráfico de drogas e receptação, e estava em liberdade, foi preso pela Polícia Civil, na tarde de quarta-feira (12.3), no município de Comodoro. O foragido, de 58 anos, estava com o mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro devido à regressão cautelar. Ele foi condenado a mais 12 anos de reclusão. Durante diligências investigativas o suspeito foi surpreendido pelos policiais civis em uma bar no bairro Cidade Verde, consumindo bebida alcoólica com os amigos. Diante da ordem judicial o procurado foi conduzido para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário. Saiba mais sobre essa prisão e os detalhes da operação no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Congresso Nacional aprova regras para indicação das emendas parlamentares ao Orçamento

