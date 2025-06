Polícia Civil cumpre prisão contra investigado por estelionato e apropriação indébita

Momento MT |Do R7

Um homem investigado pela Polícia Civil por estelionato e apropriação indébita foi preso, nesta quinta-feira (05.06), no município de Barra do Garças (509 km a leste de Cuiabá), em cumprimento de mandados judiciais. O suspeito, de 36 anos, foi preso pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças, durante ação embasada nas ordens de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar.

