Polícia Civil cumpre prisão contra investigado por violência doméstica e apreende arma de fogo

Um homem investigado por violência doméstica foi preso e uma arma de fogo apreendida pela Polícia Civil durante ação da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, na tarde de terça-feira (25.3), para cumprimento de mandados judiciais. O suspeito, de 29 anos, estava com as ordens de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidas pela 1° Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá. Na residência do preso foi apreendido um revólver usado para ameaçar a vítima.

