Polícia Civil cumpre prisão contra padrasto investigado por estupro de vulnerável Um homem investigado por estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (30.6), no município de Campos de...

Um homem investigado por estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (30.6), no município de Campos de Júlio (553 km a noroeste de Cuiabá), em ação para cumprimento de mandado judicial. O suspeito, de 32 anos, teve a ordem de prisão preventiva decretada pela Justiça, embasada na investigação da Delegacia de Campos de Júlio para apurar o crime. As diligências iniciaram após o Conselho Tutelar ser informado sobre um possível abuso sexual contra uma adolescente, atualmente com 14 anos, cometido pelo padrasto da vítima.

