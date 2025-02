Polícia Civil cumpre prisão de autor de feminicídio ocorrido no Distrito de Deciolândia Um homem investigado por um feminicídio ocorrido em novembro do ano passado, no município de Diamantino, foi preso pela Polícia Civil...

Momento MT|Do R7 03/02/2025 - 20h27 (Atualizado em 03/02/2025 - 20h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share