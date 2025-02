Polícia Civil cumpre prisão de foragido do Pará por estupro de vulnerável Policiais da Delegacia de Sorriso cumpriram nesta quinta-feira (23.01) um mandado de prisão de um foragido do Pará, que responde a...

Policiais da Delegacia de Sorriso cumpriram nesta quinta-feira (23.01) um mandado de prisão de um foragido do Pará, que responde a processo pelo crime de estupro de vulnerável. O criminoso estava com a prisão decretada pela Comarca de Marabá (PA), no interior paraense. Após o cumprimento do mandado, o preso será encaminhado à unidade prisional de Sorriso.

Saiba mais sobre essa importante ação da Polícia Civil consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: